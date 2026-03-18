18 марта, 09:25

Политика

Зеленский заявил, что у него "плохое предчувствие" из-за влияния войны в Иране на Украину

Фото: ТАСС/AP/Ludovic Marin

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что у него "плохое предчувствие" из-за влияния конфликта в Иране на мирные переговоры по Украине, сообщает "Газета.ру".

"К сожалению, Америка заостряет большее внимание на Ближнем Востоке, чем на Украине. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются", – указал украинский лидер.

Вместе с этим он добавил, что переговорные группы "разговаривают между собой" ежедневно. По его словам, украинская сторона ведет переговоры с американской, а та, в свою очередь, ежедневно общается с представителями России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на изменение приоритетов у американских переговорщиков. Он объяснил, что Вашингтон в настоящее время испытывает значительную нагрузку на других фронтах.

При этом Песков не исключил возможности нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в ближайшем будущем. Площадкой, по его словам, может стать Стамбул, поскольку все участники трехсторонних консультаций позитивно относятся к этому варианту.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Сюжеты: Конфликт на Ближнем Востоке , Переговоры по Украине
