Песков заявил об изменившихся приоритетах американских переговорщиков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал изменение приоритетов у американских переговорщиков. Такой вывод он сделал в ходе общения с прессой, передает RT.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, официальный представитель Кремля пояснил, что Вашингтон в настоящее время испытывает значительную нагрузку на других фронтах.

При этом Песков не исключил возможности нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в ближайшем будущем. Площадкой, по его словам, может стать Стамбул, поскольку все участники трехсторонних консультаций позитивно относятся к этому варианту.

Тем не менее представитель Кремля указал на отсутствие конкретики по месту и дате следующего раунда встреч. Однако спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф раскрыл, что будущая трехсторонняя встреча может пройти уже на этой неделе, после 16 марта. Вместе с тем он выразил надежду на сохранение позитивного настроя.