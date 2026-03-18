18 марта, 09:20

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил об открытии в "Сколкове" испытательного центра роботов

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве начал работу первый в России испытательный центр полного цикла для тестирования робототехники и беспилотных систем. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

За запуск площадки отвечал Московский инновационный кластер. Она предназначена для проверки коммунальных, логистических, транспортных, строительных и других решений перед их внедрением в городскую среду.

Основная инфраструктура центра размещена в инновационном центре "Сколково". Там расположены штаб-квартира и площадки для испытаний, а также используются дополнительные полигоны, включая инфраструктуру для беспилотных авиационных систем. Подача заявки на тестирование производится через платформу i.moscow, рассмотрение занимает несколько дней.

Разработчики могут проверять технику в различных условиях – от помещений и общественных пространств до открытых территорий, воды и воздуха. Ожидается, что центр сократит путь от прототипа до серийного производства и ускорит внедрение отечественных технологий.

Среди первых проектов – автономная поломоечная машина Unit, способная самостоятельно строить маршрут и обходить препятствия, а также робот
"Городовой" для патрулирования территорий с использованием компьютерного зрения.

Кроме того, тестируется гусеничная платформа "Веном Саранча" для уборки снега и травы, а также мобильные роботы "МОРОС" для перевозки грузов на складах. В центре также проходят испытания робота-манипулятора ARM, применяемого в промышленности для сборки, упаковки и точных операций.

Ранее Собянин рассказал, что столица активно задействует роботов в промышленности, сельском хозяйстве, спасательных операциях и на других работах. Мэр подчеркнул, что разработка и производство роботов является одной из самых перспективных отраслей. Ее развитие во многом определит облик столичной промышленности в ближайшие десятилетия.

