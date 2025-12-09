Собянин рассказал о прорывных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" предложили новые прорывные технологии для российской промышленности, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что в 2025 году предприятия запатентовали несколько высокотехнологичных изделий.

"Резидент ОЭЗ разработал уникальный сенсорный дисплей, которым можно управлять с помощью жестов. Он подходит для демонстрации трехмерных изображений. В школе с его помощью можно визуализировать учебный материал, а в промышленности – моделировать сложные производственные процессы", – написал глава города.

Еще одно предприятие создало устройство для автоматизации процесса нажатия кнопок на панели управления. Другая фирма презентовала три разработки, в числе которых образовательный набор для изучения основ аэродинамики. В него входят лабораторные работы и курс по программированию управляющей платы летательных аппаратов.

Помимо этого, было разработано износостойкое покрытие для ленточных пил. Запуск производства запланирован на 2026 год.

"За все время работы особой экономической зоны "Технополис Москва" ее предприятия вывели на рынок свыше 700 результатов интеллектуальной деятельности", – подчеркнул Собянин.

Вместе с тем столичное правительство поддерживает резидентов ОЭЗ. Им предоставляются масштабные налоговые преференции и льготы.

Ранее Собянин рассказал, что в 2026 году столичные власти продолжат оказывать финансовую помощь высокотехнологичным предприятиям и компаниям, которые выпускают критически важную продукцию. Мэр отметил, что город продолжает развивать проекты для технологического суверенитета РФ.