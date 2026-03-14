Последствия ДТП на Калужском шоссе в Москве ликвидированы

Последствия аварии, произошедшей на Калужском шоссе в Москве, устранены. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В результате ДТП травмы получили 9 человек, из них шестеро переданы бригадам скорой помощи для последующей госпитализации. Один пострадавший был доставлен в больницу с помощью санитарного вертолета, его сопровождали московские медики.

При этом двое пострадавших были деблокированы пожарными с помощью гидравлического инструмента.

Микроавтобус столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором находились дети, на 45-м километре Калужского шоссе 14 марта.

По данным столичного главка МВД, водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, в результате чего он по касательной задел автобус. Затем машину развернуло, из-за чего в нее въехали еще несколько транспортных средств. Из-за аварии оказался заблокирован проезд по четырем из пяти полос движения.

Всего в минивэне ехало восемь человек, а в автобусе – 21 пассажир, в том числе 16 детей. По данным СМИ, в микроавтобусе находились граждане Киргизии, которые ехали в область на работу.

