Пострадавшие от пожара в красноярском селе Кучерово получат выплаты

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Жители села Кучерово в Красноярском крае, чьи дома сгорели во время пожара, получат денежные выплаты. Об этом сообщается в канале регионального правительства в мессенджере MAX.

По поручению губернатора Михаила Котюкова гражданам оказывают необходимую помощь. Также с ними работают специалисты территориального отделения соцзащиты и комплексного центра социального обслуживания, которые определяют объем адресной помощи.

"Все пострадавшие получат положенные в такой ситуации денежные выплаты. Местные власти займутся поиском жилья для их дальнейшего расселения", – говорится в публикации.

Пожар, из-за которого в селе сгорели 14 двухквартирных домов, произошел 3 мая. Его устроил местный житель вследствие неосторожного обращения с огнем во время растопки печи.

Возбуждено уголовное дело, краевая прокуратура начала проверку. Для жителей организовали пункт временного размещения на базе Александровской школы.