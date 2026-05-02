Пожар на 2 гектарах произошел вблизи села в Приморье

Фото: MAX/Amur Mash

В Хасанском районе Приморского края ликвидируют природный пожар площадью около 2 гектаров, очаг находится в 4 километрах от села Рязановка. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В тушении задействованы 27 человек и 6 единиц техники. Власти подчеркнули, что угрозы населенному пункту и лесному фонду нет. Ранее появившуюся в соцсетях информацию о якобы приближении огня к федеральной трассе и границе с Китаем опровергли.

В регионе отметили, что это уже не первый подобный случай за последнюю неделю. Ранее в Михайловском округе зафиксировали несколько ландшафтных пожаров, часть из которых сопровождалась сильным задымлением на дорогах. Большинство очагов к настоящему времени ликвидировано.

Ранее сильный пожар охватил складское помещение на улице Российской в Краснодаре. Пламя распространилось на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Спустя некоторое время сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе. Для тушения огня были задействованы 60 человек и 17 единиц техники. Региональная прокуратура начала проверку после случившегося.