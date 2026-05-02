До плюс 21 градуса ожидается температура в Москве 3 мая

В Москве в воскресенье, 3 мая, температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.

По прогнозу синоптиков, ночью столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов тепла, днем – от 19 до 21 градуса. Ожидается переменная облачность – ночью без осадков, днем преимущественно сухо.

Ветер ночью будет юго-западный со скоростью 3–8 м/с, днем — южный до 11 м/с. В ведомстве добавили, что опасных и неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется, геомагнитная обстановка останется спокойной.

Ранее сообщалось, что первая весенняя гроза ожидается в Москве 5 мая. Днем пройдет кратковременный дождь, температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов.

Пятый год подряд май в Москве начался с заморозков. Минимум в столице составил минус 0,6 градуса. Средней датой последних заморозков в столице в XXI веке считают 27 апреля. При этом самые поздние заморозки в XX веке фиксировались в мегаполисе 15 мая 2004 года.