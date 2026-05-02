Подозреваемого в отравлении детского питания крысиным ядом задержали в Австрии

Австрийская полиция задержала 39-летнего мужчину, которого подозревают в добавлении крысиного яда в банки с детским питанием. Об этом сообщает зарубежное издание Krone.

Задержание прошло в федеральной земле Зальцбург в рамках международного расследования. Следствие считает, что подозреваемый действовал в одиночку. Он покупал продукцию в супермаркетах, вскрывал упаковки, добавлял яд и возвращал банки обратно на полки. Параллельно мужчина требовал от компании выплату в размере 2 миллионов евро в криптовалюте.

Отравленная продукция была найдена в Чехии, Словакии и австрийском Бургенланде. Всего в обороте находились 6 измененных банок, 5 из них уже изъяты.

"В течение 38 дней эта история держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха", – пишет газета.

Мотивы подозреваемого пока уточняются, его допрашивают следователи. В компании HiPP заявили, что воспринимают задержание с облегчением, и выразили благодарность правоохранительным органам.

Об инциденте стало известно 19 апреля, когда в Австрии в одной из банок детского питания HiPP нашли крысиный яд. После этого товар начали отзывать из более чем тысячи супермаркетов. Уточнялось, что на дне опасных банок находилась наклейка с красным кругом, а крышка была уже открыта или повреждена, либо не было защитной пломбы.

По предварительной информации, ЧП связано с внешним преступным вмешательством через канал дистрибуции SPAR Austria. На фоне этих сообщений маркетплейсы Ozon и Wildberries решили проверить соответствующие товары бренда. Уточнялось, что вся продукция HiPP, представленная на маркетплейсах, поставляется с завода в Калининграде, а не импортируется.