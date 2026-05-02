Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 22:04

Происшествия

Подозреваемого в отравлении детского питания крысиным ядом задержали в Австрии

Фото: depositphotos/belchonock

Австрийская полиция задержала 39-летнего мужчину, которого подозревают в добавлении крысиного яда в банки с детским питанием. Об этом сообщает зарубежное издание Krone.

Задержание прошло в федеральной земле Зальцбург в рамках международного расследования. Следствие считает, что подозреваемый действовал в одиночку. Он покупал продукцию в супермаркетах, вскрывал упаковки, добавлял яд и возвращал банки обратно на полки. Параллельно мужчина требовал от компании выплату в размере 2 миллионов евро в криптовалюте.

Отравленная продукция была найдена в Чехии, Словакии и австрийском Бургенланде. Всего в обороте находились 6 измененных банок, 5 из них уже изъяты.

"В течение 38 дней эта история держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха", – пишет газета.

Мотивы подозреваемого пока уточняются, его допрашивают следователи. В компании HiPP заявили, что воспринимают задержание с облегчением, и выразили благодарность правоохранительным органам.

Об инциденте стало известно 19 апреля, когда в Австрии в одной из банок детского питания HiPP нашли крысиный яд. После этого товар начали отзывать из более чем тысячи супермаркетов. Уточнялось, что на дне опасных банок находилась наклейка с красным кругом, а крышка была уже открыта или повреждена, либо не было защитной пломбы.

По предварительной информации, ЧП связано с внешним преступным вмешательством через канал дистрибуции SPAR Austria. На фоне этих сообщений маркетплейсы Ozon и Wildberries решили проверить соответствующие товары бренда. Уточнялось, что вся продукция HiPP, представленная на маркетплейсах, поставляется с завода в Калининграде, а не импортируется.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика