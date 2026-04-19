Крысиный яд обнаружили в детском питании в Австрии

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

В Австрии в одной из банок детского питания HiPP, изъятой из-за опасений по поводу безопасности, нашли крысиный яд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Компания HIPP не исключила возможность попадания в продукт опасного вещества. После этого товар начали отзывать из более чем 1 тысячи супермаркетов. Полиция отметила, что на дне поврежденных банок находилась наклейка с красным кругом, а крышка была уже открыта, повреждена или отсутствовала защитная пломба.

"Согласно имеющейся у нас информации, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, затрагивающим канал дистрибуции SPAR Austria", – указали представители компании.

Производитель рекомендовал покупателям не употреблять детское питание, приобретенное в SPAR Austria. Компания добавила, что покупателям вернут деньги за товары.

Ранее дихлофос выявили в одной из партий китайской колбасы весом 382 килограмма. Выяснилось, что вещество для борьбы с насекомыми не раз использовали для обработки стен на одном из предприятий в КНР. В результате частицы дихлофоса попали в колбасу. Оказалось, что норма токсичных веществ в партии была сильно превышена.

