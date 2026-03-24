24 марта, 10:12

Sohu: производитель колбасы из КНР получил 16 месяцев тюрьмы за дихлофос в партии продукта

Дихлофос выявили в партии китайской колбасы

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

Дихлофос выявили в одной из партий китайской колбасы весом 382 килограмма. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Sohu.

Выяснилось, что вещество для борьбы с насекомыми не раз использовали для обработки стен на одном из предприятий в КНР. В результате частицы дихлофоса попали в колбасу. Оказалось, что норма токсичных веществ в партии была сильно превышена. Товар изъяли из оборота и ликвидировали.

В связи с этим производитель колбасы был осужден. Он признал свою вину и раскаялся. Во время вынесения приговора было учтено, что от продукции с токсичными веществами никто не пострадал.

В результате мужчине назначили 1 год и 4 месяца лишения свободы. Также ему запретили заниматься изготовлением продуктов питания в течение 2 лет и выписали штраф в размере 5 тысяч юаней (61 тысяча рублей).

Ранее столичное управление Роспотребнадзора инициировало эпидемиологическое расследование после появления информации об обнаружении ртути в сушено-вяленой рыбной продукции "Ставридка" торговой марки "Сухогруз", приобретенной в магазине сети "Красное и Белое", который находится на улице Летчика Ульянина в поселении Внуковском.

В телеграм-каналах появлялись сообщения о том, что мужчина приобрел упаковку слабосоленой рыбы, принес ее домой и съел половину продукта вместе с женой. Спустя некоторое время супруги обратили внимание на инородные объекты в рыбе и поняли, что это ртуть. Они вызвали спасателей, которые подтвердили небольшое превышение нормы содержания вещества и изъяли упаковку.

Юридическому лицу ООО "Альфа-М", управляющему сетью "Красное и Белое", выдано предписание о приостановке продажи потенциально опасной продукции указанной торговой марки.

