Система "Честный знак" заблокировала продажу 22,5 млн бутылок Aloe Vera

Фото: ТАСС/Анна Барма

Система маркировки "Честный знак" заблокировала продажу 22,5 миллиона бутылок сладкого напитка Aloe Vera. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Организация уточнила, что меры были приняты по поручению Роспотребнадзора.

"В связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причин возможного вреда жизни и здоровью граждан России, Роспотребнадзор просит <...> приостановить возможность реализации продукции на срок до дополнительного уведомления", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили летучие органические соединения в пяти образцах напитка Aloe Vera от компании "Вельта‑Пенза". Кроме того, аналогичные соединения выявлены также в пробе концентрата, который используется для приготовления напитка.

До этого ряд СМИ сообщали, что сотрудники столичного магазина сети "Магнит" выявили в бутылках Aloe Vera ацетон. Один из покупателей выпил содержимое и обжег гортань. Из-за этого "Магнит" временно прекратил продажу всех товаров от поставщика, а сама "Вельта-Пенза" приостановила свою деятельность.

