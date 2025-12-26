"Магнит" пообещал убрать с прилавков "Алоэ вера", в котором обнаружили ацетон

Фото: телеграм-канал "112"

Торговая сеть "Магнит" планирует прекратить продажу всех товаров поставщика, который направил в магазины партию напитка "Алое вера" с содержанием ацетона. Об этом ТАСС рассказала пресс-служба магазинов.

Продукцию нельзя будет найти ни на кассах, ни на прилавках магазинов. Это делается, чтобы исключить вероятность покупки гражданами данного напитка.

В "Магните" заявили, что проведут лабораторные исследования и проверят продукцию на предмет соответствия всем требованиям и нормам качества. Помимо этого, торговая сеть продолжает контактировать с поставщиком товара для уточнения всех обстоятельств.

"Планируем срочную внеплановую проверку и аудит производства", – заявили представители "Магнита".

26 декабря телеграм-канал Mash сообщил, что сотрудники московского "Магнита" выявили в 4 бутылках "Алоэ вера" ацетон. Для этого им понадобилось вскрыть всю партию напитка. До этого, по словам покупателей, ребенок выпил содержимое одной из бутылок и обжег гортань.

Ранее в Краснодарском крае была начата проверка после продажи рыбы, схожей с ядовитым серебристым иглобрюхом. По данным региональной прокуратуры, в Тихорецке мужчина купил в магазине свежемороженую скумбрию, но после разморозки обнаружил, что рыба имеет признаки, характерные для серебристого иглобрюха.

В мясе этой рыбы содержится тетродотоксин – смертельно опасный нервно-паралитический яд. Рыба ядовита для человека и непригодна для употребления в пищу. Директору магазина уже объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства.

