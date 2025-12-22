Дело возбуждено после отравления людей едой из службы доставки в Люберцах

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления нескольких человек в Московской области, сообщила пресс-служба СК России.

Ранее СМИ писали, что несколько человек, включая ребенка, отравились едой, заказанной через одну из служб доставки в подмосковных Люберцах. Всем пострадавшим был поставлен диагноз "гастроэнтерит".

По данным журналистов, еду в один из спортивных комплексов в Люберцах заказали три молодых человека. В настоящее время они госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Расследование также начали сотрудники Роспотребнадзора.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления ведомства по Московской области Ярославу Яковлеву представить подробный доклад о ходе расследования дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в городе Нерюнгри в Якутии после отравления детей было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Как указывали следователи, 13 детей отравились после посещения секции плавания в бассейне одного из физкультурно-оздоровительных комплексов города.