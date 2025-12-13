СК возбудил дело после отравления детей в бассейне города Нерюнгри в Якутии

Фото: телеграм-канал "Следком Якутии"

Уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после отравления детей в городе Нерюнгри в Якутии, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следователей, 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет отравились после посещения секции плавания в бассейне одного из физкультурно-оздоровительных комплексов города.

Теперь представители СК изучают техническую документацию, которая регламентирует требования к санитарному состоянию объекта. При этом ход расследования контролируется руководством регионального управления, говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения республики рассказывали, что состояние всех пострадавших детей оценивается как удовлетворительное. В частности, в приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы были доставлены 11 детей, еще двое обратились самостоятельно.

Ранее в Москве была организована проверка по факту отравления москвичей при дезинсекции одной из квартир дома, расположенного на Нижегородской улице. Пострадали не менее трех человек. Жильцы жаловались на неприятный запах.

