В Самарской области возбудили дело после отравления 6 детей хлором в бассейне

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"

Следственный отдел по городу Жигулевску возбудил уголовное дело по факту предположительного отравления парами хлора шести детей в бассейне гостиничного комплекса в Самарской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СУ СК РФ.

По информации следователей, инцидент произошел 21 февраля в Ставропольском районе. Дети почувствовали себя плохо во время купания, двое из них отказались от госпитализации, и им оказали амбулаторную помощь. Четверо оказались в больнице.

В ведомстве отметили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В настоящий момент уже произведен осмотр места происшествия и назначены первоначальные судебные экспертизы.

Уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, предшествующих причин.

Региональный Минздрав отметил, что состояние четверых госпитализированных оценивается как удовлетворительное, передает РИА Новости. Они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также собственную проверку организовала прокуратура Ставропольского района. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства о безопасных условиях для детей и санитарно-эпидемиологических норм.

Мама пострадавшей девочки Ольга рассказала, что ребенок зашел в детский бассейн, пробыл там минуту, после чего несколько детей стали кашлять, как будто им не хватало воздуха, сообщает телеканал "360".

По ее словам, стоявшие рядом взрослые почувствовали кисловатый неприятный запах, но не хлорки. Женщина отметила, что он появился и пропал. Затем родители выбежали на ресепшен и вызвали скорую помощь. На ресепшене, продолжила она, дали таблетки.

Мать ребенка уточнила, что медики вкололи пострадавшим лекарство и отвезли их в больницу на двух скорых. Девочке стало легче, ее выписали на следующий день, анализы в норме, рассказала она.

"Но двоим было плохо, они были в реанимации. Завтра их вроде должны перевести в обычную палату. Моя дочь и еще один четырехлетний ребенок чувствуют себя хорошо, его тоже сегодня выписывают", – заявила женщина.

По ее словам, врачи поставили диагноз "отравление неизвестным хлорсодержащим веществом". Изначально у дочери Ольги были "не очень хорошие" результаты анализа на "содержание газа в крови", однако утром уже все было в порядке.

Как предполагают медики, дети вдохнули хлорсодержащее вещество, после чего у них мог произойти отек гортани, сказала женщина. Дети, которым стало хуже, были бледные, одну девочку два раза стошнило.

Ольга призналась, что семья уже несколько раз останавливалась в отеле в Васильевке и "все было на высшем уровне". С владельцами женщина не разговаривала, с ней тоже никто не связывался.

Мать троих отравившихся детей Светлана уточнила, что тоже часто бывала в этой спа-зоне, в вечер происшествия там было человек 30–40. Она добавила, что дети резко начали кричать, выпрыгнули из бассейна, упали и стали сильно кашлять.

Светлана отметила, что чувствовался едкий запах, вероятно, из вентиляционной решетки, очаг был в детском бассейне. У среднего ребенка женщины тошнота началась в больнице, у старшего ухудшилось дыхание, их положили в реанимацию. Сама мать и ее младший ребенок, которому стало лучше, находятся в обычной палате.

Женщина поделилась, что одна из семей отказалась от госпитализации ребенка, ему сделали укол. Еще четверых пострадавших с родителями повезли в больницу.

Ранее семья с пятью детьми отравилась парами хлора в арендованном коттедже с бассейном в деревне Князево под Уфой. В больницу попали трое из них.

До этого несколько учащихся саратовского лицея-интерната № 64 доставили в больницу из-за возможного отравления парами хлора. Инцидент произошел во время урока физкультуры.

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