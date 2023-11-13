Учащихся саратовской школы госпитализировали из-за отравления

Фото: прокуратура Саратовской области

Несколько учащихся саратовского лицея-интерната № 64 доставили в больницу из-за возможного отравления парами хлора. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел 13 ноября во время урока физкультуры. Несколько девочек плавали в бассейне, после чего им стало плохо.

Их госпитализировали. Врачи считают, что они могли отравиться парами хлора.

В прокуратуре добавили, что сотрудники ведомства начали проверку.

Ранее сообщалось, что три женщины скончались в результате отравления парами хлора в пансионате в Ижевске. Указано, что постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки. В результате произошло отравление парами хлора четырех женщин, из которых три скончались.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования трех смертей будут проведены медицинская и химическая экспертизы.

Трое детей отравились парами хлора в фитнес-центре в подмосковном Сергиевом Посаде