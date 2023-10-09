Три женщины скончались в пансионате в Ижевске в результате отравления парами хлора

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Три женщины скончались в результате отравления парами хлора в пансионате в Ижевске. Следственное управление СК РФ по Удмуртии рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"8 октября 82-летняя постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате произошло отравление парами хлора четырех женщин, проживающих в пансионате. Трое из них скончались, одной в настоящее время оказывается медицинская помощь", – говорится в публикации.

По данному инциденту завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования трех смертей будут проведены медицинская и химическая экспертизы. В настоящее время ведется допрос свидетелей.

Ранее тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне на одной из баз отдыха в Тюменской области, троих из них госпитализировали. Управление Роспотребнадзора организовало эпидрасследование.

По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом главка СК по региону ведется проверка. В частности, прокурор региона Владислав Московских поручил организовать проверку по факту оказания медпомощи детям. Прокуратура пообещала установить обстоятельства и причины случившегося.



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