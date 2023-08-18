Роспотребнадзор выявил нарушение норм в бассейне в Сочи, где отравились дети

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Вода в бассейне санатория в Сочи, в котором подростки отравились парами хлора, не соответствует норме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор по Краснодарскому краю.

"Были отобраны пробы воды бассейна: из четырех исследованных проб две пробы не соответствовали по гигиеническим нормативам, по результатам будут приняты меры", – говорится в сообщении.

Ночью 18 августа стало известно, что десять учеников московской спортивной школы были госпитализированы после посещения бассейна в санатории "Аврора" в Сочи. Они прибыли в санаторий 12 августа в количестве 23 человек, в том числе 14 детей 2009 и 2008 годов рождения и семь сопровождаемых тренеров.

После посещения сауны и бассейна 17 августа у детей появились жалобы на кашель, недомогание и слабость. В результате десять подростков были госпитализированы.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили о начатой проверке по факту случившегося.

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