Десять подростков из Москвы попали в больницу после посещения бассейна в Сочи

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Десять учеников московской спортивной школы были госпитализированы после посещения бассейна в санатории "Аврора" в Сочи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

Уточняется, что группа столичных спортсменов прибыла в санаторий 12 августа в количестве 23 человек, в том числе 14 детей 2009 и 2008 годов рождения и семь сопровождаемых тренеров.

После посещения сауны и бассейна 17 августа у детей появились жалобы на кашель, недомогание и слабость. В результате десять подростков были госпитализированы.

Специалисты ведомства осуществили отбор проб воды из двух бассейнов.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили о начатой проверке по факту случившегося. В надзорном ведомстве уточнили, что все дети были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести с отравлением парами хлора.

В данный момент угрозы жизни подростков нет. Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц санатория, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор после ухудшения самочувствия нескольких детей, отдыхавших в лагере "Костер" в Нижнем Новгороде, выявил в учреждении ротавирусную инфекцию.

До этого стало известно, что Воткинский районный суд в Удмуртии на три месяца приостановил работу лагеря "Юность", где отравились 17 детей.

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