Шесть человек отравились в подмосковном отеле "Яхонты"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шесть случаев отравления выявили в отеле "Яхонты" в подмосковной Истре. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, вечером 6 августа 2023 года 6 человек, отдыхающих в одном из отелей городского округа Истра, пожаловались на ухудшение состояния здоровья после ужина", – говорится в сообщении.

Еще два человека находятся в состоянии средней тяжести в больнице. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту произошедшего истринская городская прокуратура организовала проверку. Сотрудники контролируют установление обстоятельств дела. В свою очередь, Роспотребнадзор произвел на месте происшествия забор проб.

Ранее 17 случаев отравления зафиксировали в Тамбове. Там пострадали посетители местного суши-бара, среди которых были четверо детей. По данным регионального Роспотребнадзора, отравившиеся гости употребляли в заведении суши, пиццу и лапшу.



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