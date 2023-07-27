В Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара – СМИ

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Семнадцать человек, включая четырех детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, детей доставили в областную больницу. Масштабы отравления пока не ясны. О тяжелых последствиях у кого-либо из пациентов не сообщалось.

Роспотребнадзор возбудил административное производство в отношении владельца заведения "Суши Даром". По данным надзорного ведомства, накануне жители Тамбова заказали суши, пиццу и лапшу в этом заведении. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области проводят эпидемиологическое расследование.

При проведении осмотра помещений указанного предприятия выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Региональная прокуратура взяла на контроль эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора и установление всех обстоятельств ЧП.

Ранее работу кафе NicePriceCafe на юго-западе Москвы приостановили после того, как семь его посетителей отравились роллами и рыбой. Сейчас они находятся в инфекционных стационарах. По результатам ПЦР-тестов у них диагностировали сальмонеллез.

До этого суд в Новотроицке Оренбуржской области приостановил работу местного молокозавода ООО "Молоко" после отравления 36 детей в Орске. Было доказано, что на предприятии нарушались санитарные правила и гигиенические нормативы, не выполнялись санитарно-гигиенические мероприятия.

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека