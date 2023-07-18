Кафе на юго-западе Москвы закрыли после семи случаев отравления роллами и рыбой

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На юго-западе Москвы приостановили работу кафе после того, как семь его посетителей отравились роллами и рыбой. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило деятельность кафе NicePriceCafe в связи со случаями острой кишечной инфекции. Всего пострадали 7 посетителей, употреблявших в пищу роллы и рыбу", – говорится в сообщении.

В настоящее время отравившиеся находятся в инфекционных стационарах. По результатам ПЦР-тестов у них диагностировали сальмонеллез.

По факту произошедшего Роспотребнадзор организовал проверку заведения и его сотрудников. Специалисты провели забор клинического материала от сотрудников кафе, смывов с объектов окружающей среды, отбор образцов сырья и пищевой продукции, бутилированной и водопроводной воды для исследования. В заведении также организовали дезинфекцию.

Результаты проверки выявили грубые многочисленные нарушения в кафе. Из оборота изъяли 81 килограмм скоропортящейся продукции, которая хранилась с несоблюдением температурного режима и сроков годности.

Ранее массовое отравление произошло в Магнитогорске. Там 36 посетителей одного из кафе отравились шаурмой. В результате деятельность заведения общественного питания приостановили на 60 суток.



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