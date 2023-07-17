Работу молокозавода приостановили в Оренбургской области после отравления 36 детей

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Суд в Новотроицке Оренбуржской области приостановил работу местного молокозавода после отравления 36 детей в Орске. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о предприятии ООО "Молоко". В ходе судебного заседания было доказано, что на заводе нарушались санитарные правила и гигиенические нормативы, не выполнялись санитарно-гигиенические мероприятия.

"Вынесено постановление о приостановлении деятельности ООО "Молоко" на срок 45 суток", – сказали в пресс-службе суда.

О первых случаях отравления в детских садах Орска стало известно 11 июля. В общей сложности пострадали 36 детей в возрасте от 3 до 6 лет, восемь из которых были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Позже специалисты Роспотребнадзора установили, что причиной отравления стал йогурт, произведенный новотроицким молокозаводом. В его образцах обнаружили стафилококковый энтеротоксин А.

