Причиной массового отравления детей в Орске стал стафилококковый йогурт

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Причиной острой кишечной инфекции, которая возникла у 36 детей в Орске, стал произведенный на Новотроицком молокозаводе йогурт, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Специалисты собрали для анализа биоматериал детей и йогурт. Результаты экспертизы показали, что в образцах обнаружили стафилококковый энтеротоксин А. Речь идет о белке, который взаимодействует с мембраной клетки организма человека и способствует проникновению в нее стафилококка.

Стафилококковый энтеротоксин А может выступать в роли аллергена – вещества, способного вызвать развитие аллергических реакций.

Накануне стало известно о 36 случаях отравления детей в возрасте от 3 до 6 лет. У всех наблюдались одинаковые симптомы. В состоянии средней степени тяжести госпитализировали восемь пациентов. Они все – воспитанники разных детских садов города.

В надзорном ведомстве отметили, что эпидемическая ситуация возникла из-за грубого нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Власти города решили изъять из оборота всю молочную продукцию Новотроицкого молокозавода и приостановить его работу для проверки.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что все дети, которым потребовалась помощь медиков, находятся в стабильном состоянии.

70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье