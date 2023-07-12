Роспотребнадзор запретил выпускать продукцию молокозаводу в Орске после отравления детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор временно запретил выпуск и реализацию продукции молокозаводу в Орске, товарами которого отравились 36 дошкольников. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства по Оренбургской области.

"В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации молочной продукции. Поставки всей продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на базе Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" начали исследование биоматериала от всех пострадавших. Кроме того, специалисты взяли пробы готовых блюд, пищевого сырья, питьевой воды, смывов в детских дошкольных учреждениях.

Сейчас осуществляется санитарно-эпидемиологическое обследование Новотроицкого молокозавода с организацией лабораторного обследования персонала.

Ранее сообщалось, что воспитанники детского сада отравились в Орске. У детей была рвота. Через некоторое время стало известно о госпитализации нескольких детей. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

По предварительным данным, источником заболевания стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Местные власти решили изъять из оборота всю молочную продукцию и приостановить работу завода для проверки.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в свою очередь, заявлял, что все дети, которым потребовалась помощь медиков, находятся в стабильном состоянии. Из 36 ребят госпитализировали 9, у других детей симптомы отравления больше не наблюдались.

По этому факту Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело.

70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье