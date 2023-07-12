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Жизни отравившихся йогуртом детей в Орске ничего не угрожает – губернатор
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все дети в Орске, которым потребовалась медицинская помощь в связи с пищевым отравлением, находятся в стабильном состоянии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
На данный момент из 36 детей, обратившихся в медучреждения, девять находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает, они находятся под постоянным наблюдением врачей, отметил глава региона.
У остальных детей симптомы заболевания уже не наблюдаются. Тем не менее в ближайшие пару часов медики проведут контроль их состояния на дому.
"Со вчерашнего вечера в Орске по моему поручению работают вице-губернатор по социальной политике Татьяна Савинова, специалисты Минздрава и Минобра. Роспотребнадзор и правоохранительные органы проводят проверки", – подчеркнул Паслер.
11 июля стало известно о нескольких случаев рвоты среди воспитанников ряда детских садов в Орске. На случай возможных госпитализаций детей в медучреждениях Орска были подготовлены дополнительные койки.
Через некоторое время появилась информация о госпитализации нескольких детей, состояние которых оценивалось как средней степени тяжести. Предварительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода.
Власти города приняли решение изъять из оборота всю молочную продукцию завода и приостановить его работу на время проверки.
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