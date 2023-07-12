В Орске госпитализированы восемь детей 3–6 лет с пищевым отравлением

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В городе Орске Оренбургской области 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызов к детям 3–6 лет с пищевым отравлением. Все они являются воспитанниками детских садов из разных районов города. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Орска.

На данный момент госпитализированы восемь детей, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция. Предварительно, источником отравления стал йогурт Новотроицкого молокозавода.

Власти города отметили, что Роспотребнадзор уже проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, был организован забор биологических материалов для лабораторных исследований.

Помимо этого, было принято решение изъять из оборота всю молочную продукцию завода и приостановить его работу на время проверки.

Образовательные организации призвали временно сменить поставщиков. Также во всех бюджетных учреждениях региона на период аномальной жары ввели запрет на использование молочной продукции без термообработки.

"Оперативный штаб настоятельно рекомендует жителям региона не использовать в пищу молочные продукты Новотроицкого молокозавода с датой производства от 11 июля", – говорится в сообщении городской администрации.

Ранее сообщалось о нескольких случаях рвоты среди воспитанников ряда детских садов в Орске.

Отмечалось, что ситуация находится на контроле губернатора региона Дениса Паслера. На случай возможных госпитализаций детей в медучреждениях Орска подготовлены дополнительные койки.

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