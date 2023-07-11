Несколько детей отравились в детсадах Орска

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Несколько случаев рвоты среди воспитанников ряда детских садов зафиксировали 11 июля в Орске. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Оренбургской области.

"Имеются обращения в службу скорой помощи по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города Орска. <...> Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле губернатора региона Дениса Паслера. На случай возможных госпитализаций детей в медучреждениях Орска подготовлены дополнительные койки.

Ранее в спортшколе "Тея" в Хакасии восемь человек, в том числе дети, заразились острой кишечной инфекцией. В столовой учреждения выявили кишечную палочку. По факту происшествия проверку организовало региональное управление СК РФ.

