Количество заболевших трихинеллезом в Забайкалье выросло до 23 человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Число заболевших трихинеллезом в селе Куанда в Забайкальском крае из-за отравления мясом медведя выросло до 23 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"Всего, по данным Роспотребнадзора края, зарегистрировано 23 случая заболевания трихинеллезом, лабораторно диагноз подтвержден у 16 человек", – указано в уведомлении.

Отмечается, что троих заболевших доставили в краевую инфекционную больницу. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

При этом состояние первых одиннадцати пациентов, которых доставили в медучреждение 7 июля, стабильное, пятерых – средней степени тяжести. Здоровье остальных шестерых оценивается как удовлетворительное.

Об отравлении жителей села Куанда Забайкальского края после употребления в пищу мяса медведя стало известно 3 июля. На следующий день количество отравившихся выросло до 11 человек. Известно, что среди находящихся в состоянии средней тяжести пострадавших есть несовершеннолетний.

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека