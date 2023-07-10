14:48Происшествия
Количество заболевших трихинеллезом в Забайкалье выросло до 23 человек
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Число заболевших трихинеллезом в селе Куанда в Забайкальском крае из-за отравления мясом медведя выросло до 23 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.
"Всего, по данным Роспотребнадзора края, зарегистрировано 23 случая заболевания трихинеллезом, лабораторно диагноз подтвержден у 16 человек", – указано в уведомлении.
Отмечается, что троих заболевших доставили в краевую инфекционную больницу. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
При этом состояние первых одиннадцати пациентов, которых доставили в медучреждение 7 июля, стабильное, пятерых – средней степени тяжести. Здоровье остальных шестерых оценивается как удовлетворительное.
Об отравлении жителей села Куанда Забайкальского края после употребления в пищу мяса медведя стало известно 3 июля. На следующий день количество отравившихся выросло до 11 человек. Известно, что среди находящихся в состоянии средней тяжести пострадавших есть несовершеннолетний.
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