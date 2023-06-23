Суд в Братске запретил работу кафе, где россияне массово отравились шаурмой

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Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил работу кафе, в котором произошло массовое отравление шаурмой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

"Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил осуществление деятельности индивидуальному предпринимателю, владельцу организации быстрого питания, до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора", – указано в сообщении.

О первых случаях отравления шаурмой из кафе "Шаурму хочу", находящегося в Братске Иркутской области, стало известно 14 июня.

Индивидуальный предприниматель, являющийся хозяином заведения, был задержан,19 июня его отправили под домашний арест на два месяца.

Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что причиной массового отравления россиян стала бактерия сальмонелла.

Пострадал 101 человек, среди них 22 ребенка, все они были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".

Ведомство выявило нарушение требований санитарного законодательства, нарушение технологического процесса приготовления блюд, а также условий хранения продуктов в заведении.



Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека