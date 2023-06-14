Массовое отравление шаурмой произошло в Иркутской области

Фото: телеграм-канал SHOT

10 человек госпитализировали в результате массового отравления шаурмой в Братске Иркутской области, сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.

"Массовое отравление в Братске. 10 человек госпитализировали после посещения кафе. Пятеро из них – дети", – отметил он.

При этом, как отметили в СУ СК по региону, более 35 человек обратились с жалобами на ухудшение самочувствия. Впоследствии еще один человек был госпитализирован в результате отравления.

"Следственным отделом по г. Братску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.

Уточняется, что медпомощь понадобилась клиентам кафе "Шаурму хочу". У посетителей заведения диагностировали острую кишечную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора взяли на анализ пробы продуктов, воды, смывы с объектов окружающей среды и подготовили документы для приостановки работы кафе через суд.

Ранее стало известно о случаях массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер Сидр". Пострадавших выявили в Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 70 тысяч литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ. По данным Минздрава России, суррогатным сидром в РФ отравился 101 человек, 32 скончались, четыре находятся в крайне тяжелом состоянии.

СК РФ возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере под Тверью