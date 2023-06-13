ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, который занимается реализацией табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата ГД Султана Хамзаева.

Случаи массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер Сидр" были зафиксированы в Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинения по делу о массовом отравлении были предъявлены самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции этой марки.

Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 70 тысяч литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ.

По последним данным Минздрава России, суррогатным сидром в РФ отравился 101 человек, 31 скончался, четыре находятся в крайне тяжелом состоянии.

Новую партию потенциально опасного "Мистера Сидра" изъяли в Астрахани