В Нижегородской области возбудили дело после отравления алкоголем нескольких жителей

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Нижегородской области"

В Нижегородской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после выявления в регионе нескольких случаев отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по области.

По информации ведомства, 5 июня несколько жителей города Богородск были госпитализированы с отравлением. Предварительно, они употребляли сидр, который купили в сети разливных напитков.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в регионе умерли несколько человек от отравления суррогатным алкоголем.

О первых случаях отравления сидром стало известно 5 июня, жители Ульяновской области приобрели алкогольный напиток, который продавался в магазинах "Территория пива". Продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области. В данный момент на предприятии ведутся проверки.

В Ульяновской области от отравления скончались 16 человек, всего пострадали 40 человек. В Самарской области умерли две женщины, семь человек пострадали. Также молодой человек и женщина были госпитализированы в Удмуртии.

В ходе выяснения причин отравлений следователи задержали индивидуального предпринимателя, предположительно, связанного с произошедшим.

Отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр" заблокированы на всей территории РФ