Шесть человек умерли от отравления после употребления сидра в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Шесть человек скончались от отравления в Ульяновской области. По предварительной информации, все отравившиеся пили сидр. О происшествии СК РФ рассказывает в своем официальном телеграм-канале.

"С 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались", – говорится в публикации.

Известно, что сидр они купили в местных магазинах "Территория пива", куда товар привозили из Красноглинского района Самарской области. Правоохранители организовали проверку на предприятии, где был изготовлен спиртной напиток.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ответственные лица могут быть приговорены к 10 годам колонии по данной статье.

Ранее четверо подростков отравились неизвестным веществом в Санкт-Петербурге. Их без сознания доставили в реанимацию. Ученики седьмого-девятого классов с признаками отравления были найдены в Колпино. Двое находились в торговом центре, еще двое – на скамейке и остановке общественного транспорта рядом с ним. Медиков вызвали прохожие.

Полиция отследила по камерам видеонаблюдения, что подростки около пяти вечера пришли в торговый центр, перемещались по нему хаотично, их координация и походка были нарушены, сообщает источник. Через некоторое время дети начали падать, им стало плохо, отметил он.



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