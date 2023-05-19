Четверо школьников из Петербурга оказались в реанимации из-за отравления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В Санкт-Петербурге четверо подростков отравились неизвестным веществом. Их без сознания доставили в реанимацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

По информации источника, ученики седьмого-девятого классов с признаками отравления были найдены в Колпино. Двое находились в торговом центре, еще двое – на скамейке и остановке общественного транспорта рядом с ним. Медиков вызвали прохожие.

Полиция отследила по камерам видеонаблюдения, что подростки около пяти вечера пришли в торговый центр, перемещались по нему хаотично, их координация и походка были нарушены, сообщает источник. Через некоторое время дети начали падать, им стало плохо, отметил он.

Известно, что один из пострадавших ранее был замечен полицией из-за распития алкоголя.

Добавляется, что сейчас проводят необходимые исследования, чтобы установить, чем отравились школьники.

Ранее в Подмосковье мать и дочь погибли после отравления продуктами горения забытой на плите еды. Еще один отравившийся – девятилетний мальчик – был отправлен в больницу.

До этого более 30 детей обратились к врачам после распыления перцового баллончика в школе на Алтае. Пятерых из них госпитализировали.