17:22Происшествия
Четверо школьников из Петербурга оказались в реанимации из-за отравления
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
В Санкт-Петербурге четверо подростков отравились неизвестным веществом. Их без сознания доставили в реанимацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
По информации источника, ученики седьмого-девятого классов с признаками отравления были найдены в Колпино. Двое находились в торговом центре, еще двое – на скамейке и остановке общественного транспорта рядом с ним. Медиков вызвали прохожие.
Полиция отследила по камерам видеонаблюдения, что подростки около пяти вечера пришли в торговый центр, перемещались по нему хаотично, их координация и походка были нарушены, сообщает источник. Через некоторое время дети начали падать, им стало плохо, отметил он.
Известно, что один из пострадавших ранее был замечен полицией из-за распития алкоголя.
Добавляется, что сейчас проводят необходимые исследования, чтобы установить, чем отравились школьники.
Ранее в Подмосковье мать и дочь погибли после отравления продуктами горения забытой на плите еды. Еще один отравившийся – девятилетний мальчик – был отправлен в больницу.
До этого более 30 детей обратились к врачам после распыления перцового баллончика в школе на Алтае. Пятерых из них госпитализировали.
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