Более 30 детей обратились к медикам после распыления перцового баллончика в школе на Алтае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В школе Бийского района в Алтайском крае распылили перцовый баллончик, сообщает ТАСС. В результате за медицинской помощью обратились 32 ребенка в возрасте 11–12 лет.

Пятерых из них госпитализировали. Сейчас они находятся в Детской городской больнице в состоянии средней степени тяжести.

Подробности случившегося уточняются.

В марте 43 ученика школы в селе Таштак в Киргизии отравились духами. Воспитанник шестого класса пришел в школу с духами и распылил их. По данным министерства образования и науки, он это сделал из хулиганских побуждений. После другие ученики почувствовали себя плохо. Всех ребят доставили в Ошскую детскую областную больницу.

Медики установили предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом. При этом врачи оставили 18 воспитанников под наблюдением, им потребовалась госпитализация. После обсуждений 14 ребят отправили домой, четверо остались в медучреждении.

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