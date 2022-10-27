В Новокузнецке шестеро детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Судебные приставы в Новокузнецке приостановили деятельность бассейна в оздоровительно-развлекательном комплексе после отравления хлором 10 человек, в том числе 6 детей, сообщается на сайте ГУ ФССП по Кемеровской области – Кузбассу.

"В отделение судебных приставов по Куйбышевскому району города Новокузнецка ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу на исполнение поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности бассейна на территории оздоровительно-развлекательного комплекса сроком на 60 суток", – указано в публикации.

Местное управление Роспотребнадзора выявило в бассейне ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в учреждении не соблюдали санитарные правила и гигиенические нормативы, не проводились лабораторный контроль качества воды, бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей.

По решению Куйбышевского районного суда Новокузнецка предприниматель, владеющий бассейном, был признан виновным по признакам преступления в части 1 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Работа бассейна приостановлена на 60 суток.

В начале октября массовое пищевое отравление выявили на заводе "Континенталь" в Калуге. За медицинской помощью обратились 28 человек в состоянии легкой и средней степени тяжести. Госпитализация потребовалась 15 пациентам.

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