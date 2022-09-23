СК возбудил дело после отравления детей в Ростовской области

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Следователи возбудили уголовное дело после отравления детей в одной из школ Батайска Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, ученики средней образовательной школы получили готовую пищевую продукцию 21 сентября. В результате у девятерых детей резко ухудшилось состояние здоровья, появились тошнота, диарея и рвота.

"В настоящее время шесть несовершеннолетних госпитализированы в медицинское учреждение, трое детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Дело возбудили по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Ранее сообщалось, что в Абакане восемь детей обратились к врачу после обеда в школьной столовой. Плохо себя почувствовали ученики четырех пятых и двух шестых классов. После появления симптомов отравления детей осмотрел школьный медработник, а затем их отпустили домой. По факту случившегося управление Роспотребнадзора по Республики Хакасия организовало проверку.

