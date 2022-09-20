Власти Дербента рассказали о состоянии отравившихся угарным газом в кафе

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Состояние пострадавших при отравлении угарным газом в кафе в Дербенте стабилизировалось, их жизням ничего не угрожает, сообщил мэр города Рустам Пирмагомедов.

Он уточнил, что на данный момент в Центральную городскую больницу поступило 12 взрослых и четверо подростков. Практически все пострадавшие являются сотрудниками заведения общепита.

"Как сообщают в медучреждении, удалось стабилизировать состояние троих больных, которые изначально поступили в тяжелом состоянии. Все поступившие находятся под наблюдением врачей", – приводит слова Пирмагомедова РИА Новости.

В МВД Дагестана ранее сообщали, что состояние троих взрослых, пострадавших в результате отравления угарным газом в кафе Дербента, оценивается как критическое.

В ведомстве также уточняли, что причиной отравления, по предварительным данным, могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.

Ранее сообщалось, что шесть человек, включая четверых детей, пострадали от отравления угарным газом в Ингушетии. Причиной ЧП стала неисправность вытяжной системы навесного газового котла. Утечка была устранена.