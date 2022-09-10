Трое пенсионеров отравились продуктами горения при топке камина в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Трое пенсионеров получили отравление продуктами горения в процессе длительной топки камина в Чеховском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В деревне Прохоров трое пенсионеров – двое мужчин в возрасте 94 и 70 лет и 67-летняя женщина – отравились продуктами горения после длительной топки камина", – уточнил источник.

Симптомом отравления стало недомогание, отметил собеседник агентства. В настоящее время жизни пенсионеров ничего не угрожает.

В ГУ СК по Московской области сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее в Одинцове в Подмосковье госпитализировали семью из 4 человек. По данным областного главка СК, члены семьи чувствовали недомогание в течение последних 2 дней. По оценке медиков, жизни и здоровью родителей и детей ничего не угрожало.

Позже предполагалось, что причиной недомогания семьи могло стать отравление угарным газом. Об этом сообщали в СМИ. Отмечалось, что в числе пострадавших также оказались 2 детей 2021 и 2006 годов рождения.