Четыре человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое взрослых и младенец отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Происшествие случилось в ночь на пятницу, 9 сентября, на улице Ванеева, доме 106. В результате пострадала 19-летняя девушка, женщина 46 лет и 21-летний мужчина. Отравление получила также девочка, которой исполнилась 1 неделя. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения.

"Состояние здоровья ребенка в настоящее время оценивается.

На месте работали 2 бригады скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода и бригада областного центра медицины катастроф", – отметил Мелик-Гусейнов.

Ранее шесть человек, включая четверых детей, пострадали от отравления угарным газом в Ингушетии. ЧП произошло в Назрани.

Уточнялось, что при осмотре была выявлена концентрация угарного газа в малых количествах, специалисты заметили неисправность вытяжной системы навесного газового котла. Утечка была устранена.

