Четыре человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

10:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Трое взрослых и младенец отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
Происшествие случилось в ночь на пятницу, 9 сентября, на улице Ванеева, доме 106. В результате пострадала 19-летняя девушка, женщина 46 лет и 21-летний мужчина. Отравление получила также девочка, которой исполнилась 1 неделя. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения.
"Состояние здоровья ребенка в настоящее время оценивается.
На месте работали 2 бригады скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода и бригада областного центра медицины катастроф", – отметил Мелик-Гусейнов.
Ранее шесть человек, включая четверых детей, пострадали от отравления угарным газом в Ингушетии. ЧП произошло в Назрани.
Уточнялось, что при осмотре была выявлена концентрация угарного газа в малых количествах, специалисты заметили неисправность вытяжной системы навесного газового котла. Утечка была устранена.
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