Названа еще одна возможная причина отравления людей в жилом доме в Люблине

Названа еще одна возможная причина отравления людей в жилом доме на проспекте 40 лет Октября. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, жители могли надышаться угарным газом.

Вероятно, вредное вещество накапливалось в помещениях из-за неправильно установленного водонагревателя. Он был обнаружен в одной из квартир. В итоге угарным газом отравилась целая семья, двух человек пришлось отвезти в больницу, а всех жильцов эвакуировать.

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