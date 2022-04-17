"Специальный репортаж": договор на выселение

Сотни москвичей каждый год лишаются своих квартир, причем, кажется, абсолютно законно. Придя в банк за займом, они подписывают бумаги, а примерно через год в их двери стучат новые собственники.

Специальный корреспондент Антон Дергачев узнал, как заключают такие договоры выселения, попытался понять, правда ли, что менеджеры банка как-то связаны с сотрудниками силовых структур, и выяснил, на каких кладбищах родные ищут пропавших владельцев столичных квартир.