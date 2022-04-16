Три автомобиля провалились под лед в Бурятии за сутки

Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

За последние сутки в Бурятии зафиксировали сразу три случая провала автомобилей под лед. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, никто не пострадал. Уточняется, что инциденты произошли сразу после того, как в республике установилась теплая погода.

Первый случай произошел недалеко от поселка Усть-Баргузин. Там водитель Mitsubishi Pajero проигнорировал запрещающие знаки и выехал на лед. В этот же день в селе Максимиха под лед частично провалились микроавтобус и пикап.

"Силами баргузинского инспекторского участка ГИМС, группой патрульной службы №2 и спасателями БПСО МЧС России все три автомобиля были извлечены", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четверо подростков на автомобиле провалились под лед на Москва-реке в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел на улице Военный городок Павшино. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого семья из пяти человек утонула, провалившись на автомобиле под лед на реке в Приморье. Несчастный случай произошел недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе.