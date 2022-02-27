В Подмосковье четверо подростков провалились на машине под лед

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверо подростков на автомобиле провалились под лед на Москва-реке в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Военный городок Павшино. Четверо подростков выехали на машине Volkswagen Tiguan на лед на Москва-реке.

"Машина провалилась под лед, подростки покинули автомобиль самостоятельно", – отмечается в сообщении источника.

В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время правоохранители устанавливают и ищут владельца автомобиля.

Ранее сообщалось, что двое подростков спустились в реку в Южном Тушине, чтобы достать предмет, который упал у одного из них в реку. Один юноша смог выбраться из воды, его сразу госпитализировали. Второго подростка сначала найти не могли, однако позднее его обнаружили и также доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Позже один из подростков скончался.