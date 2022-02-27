В Подмосковье четверо подростков провалились на машине под лед

17:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четверо подростков на автомобиле провалились под лед на Москва-реке в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Военный городок Павшино. Четверо подростков выехали на машине Volkswagen Tiguan на лед на Москва-реке.
"Машина провалилась под лед, подростки покинули автомобиль самостоятельно", – отмечается в сообщении источника.
В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время правоохранители устанавливают и ищут владельца автомобиля.
Ранее сообщалось, что двое подростков спустились в реку в Южном Тушине, чтобы достать предмет, который упал у одного из них в реку. Один юноша смог выбраться из воды, его сразу госпитализировали. Второго подростка сначала найти не могли, однако позднее его обнаружили и также доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Позже один из подростков скончался.
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