В Якутске четверо детей отравились парами хлора в сауне

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Прокуратура Якутска начала проверку после того, как четверо детей отравились парами хлора при посещении сауны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное. Двое детей были направлены на обследование.

Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности граждан, в том числе детей при оказании услуг. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели матери и ее четверых детей от угарного газа в поселке Афипском на Кубани. По одной из версий, газовое оборудование в доме было неисправно.