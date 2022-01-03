Десять пассажиров автобуса отравились угарным газом на Колыме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Десять человек отравились угарным газом в микроавтобусе, следовавшем по маршруту Усть-Омчуг - Магадан. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Магаданской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 января.

"По пути следования в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находящихся в нем людей", – рассказали в прокуратуре.

Там отметили, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. При этом граждане отказались от госпитализации.

По факту случившегося прокуратура инициировала проверку.

Ранее десять человек отравились угарным газом в Якутии. После случившегося 6 человек оказались в реанимации.

Позднее пострадавших перевели в общую палату.