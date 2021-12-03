Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Десять человек отравились угарным газом в Якутии. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в селе Тюбя.

"Произошло отравление, предположительно, выхлопными газами 10 человек, в том числе 6 детей", – сообщили в МЧС.

После случившегося 6 человек оказались в реанимации. Позднее их перевели в общую палату. В настоящее время на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа из пяти человек.

Ранее Следственный комитет в Подмосковье возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом вернувшейся из Египта семьи. Сообщалось, что труп мужчины, а также находившихся в бессознательном состоянии его супругу и двоих пятилетних детей обнаружили в частном доме в Домодедове.