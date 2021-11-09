Аспиранта биофака МГУ и девушку нашли мертвыми в квартире на севере Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В квартире на Большой Академической улице в Москве обнаружили мертвыми аспиранта биологического факультета МГУ и девушку. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

"В квартире дома на Большой Академической на кровати были обнаружены два трупа: молодого человека 1998 года рождения, уроженца Казани, и девушки 2001 года рождения, уроженки Омска", – говорится в сообщении.

Уточняется, что за день до этого в полицию обратился отец молодого человека. Мужчина сообщил, что получил от сына сообщение, в котором тот заявил, что решил не продолжать жить.

В квартире также обнаружили шприцы и свертки с неизвестным веществом. Следователи начали проверку.

Ранее сообщалось, что в городе Гае Оренбургской области после тушения пожара в одном из жилых домов были найдены мертвыми три девушки. Погибшими оказались студентки медицинского колледжа, приехавшие на учебу из Башкирии, самой младшей из них было 17, старшей – 19.

На телах жертв следователи обнаружили многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки и живота.